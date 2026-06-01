Названа главная ошибка американских переговорщиков по Украине

NYT: Россия хочет перейти к стабильному урегулированию по Украине
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главная ошибка американских переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты специальных посланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами, которое характерно для дипломатии. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов, которую участвовали в попытках активизировать переговоры.

Знакомые с ходом переговоров источники сообщили NYT, что русские якобы «ненавязчиво дали понять», что хотели бы перейти от периодических визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера к стабильному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами. Также Россия хочет видеть у себя в стране американского посла, должность которого до сих пор остается вакантной.

Бывший американский дипломат Томас Грэм, работавший в Москве и руководивший диалогом с Кремлем во время администрации Джорджа Буша-младшего, отметил, что «конфликт созрел для завершения», и необходим «переговорный процесс», которого до сих пор нет.

«Думаю, им хотелось бы, чтобы этот процесс был институционализирован, чтобы это были не просто пара посланников, разговаривающих с Путиным», — подчеркнул Грэм.

В недавнем интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в страну в течение двух недель. Посол Украины в США Ольга Стефанишина также рассказывала, что американские переговорщики не отказались от планов посетить Киев и Москву.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера. При этом 26 мая заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков сообщил, что договоренности о приезде американских представителей в Москву пока нет.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, после чего мирный процесс по Украине продолжится.

Также в мае госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах по Украине, но готов и дальше играть роль в переговорном процессе.

Ранее Зеленский увиделокно возможностей для переговоров с Россией.

 
