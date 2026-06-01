Зеленский раскрыл сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Зеленский: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев в течение двух недель

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать на Украину в течение двух недель. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

По его словам, он получил сообщение о сроках потенциального визита от переговорной группы.

«Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Я надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но, по крайней мере, я получил такое сообщение от своей переговорной группы, они сказали мне, что у них были контакты со Стивом и Джаредом, и они сказали, что готовы приехать в Украину и поговорить», — сказал Зеленский.

При этом глава государства заметил, что визит зависит от ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, «увидеть американскую переговорную группу на Украине» необходимо, ведь Кушнер и Уиткофф ни разу не посещали Киев.

До этого Зеленский в эфире телемарафона обвинил Уиткоффа и Кушнера в неуважении к Украине. Он признал, что с посещением Украины существуют трудности, но заметил, что другие политики посещают Киев. По его словам, в подобном визите нуждается не украинская, а американская сторона. В то же время глава государства добавил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.

Ранее Подоляк выразил недовольство тем, что американские посредники «едят чебуреки» в Москве.