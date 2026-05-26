В МИД России заявили об отсутствии договоренностей по визиту представителей США

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что договоренности о приезде американских представителей в РФ пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодня нет никакого понимания, ни по графику, ни по параметрам такого контакта», — сказад дипломат в разговоре с журанлистами.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте между представителями РФ и США. При этом он отмечал, что четких планов по возможному визиту специального посланника главы США Стива Уиткоффа в Россию пока нет.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что РФ побеждает в украинском конфликте. Также, по его словам, у представителей США сейчас нет времени на Киев, так как они «постоянно контактируют» с Тегераном по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

