Посол Украины рассказала, планируют ли американцы приехать в Москву и Киев

Посол Стефанишина: у США есть планы поехать в Москву и Киев

Американская переговорная делегация не отказалась от планов посетить Киев и Москву, и такое намерение всё ещё существует. Об этом в интервью Politico заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Эти планы существовали как минимум последние два месяцы. Были даже некоторые даты, которые были предварительно согласованы с американцами. Переговорщики должны были направиться в Киев, и они говорили, что планируют также посетить Москву. Конкретные даты пока не подтверждены, но планы совершить обе поездки определенно есть», — заявила она.

При этом она отметила, что в случае с посредничеством США «речь идет скорее о политической координации», а не о том, чтобы «выяснить» предложения России и Украины и их «согласовать», так как «все уже обсуждено».

20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Россию. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил готовящийся визит Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшие недели, однако отметил, что точных дат пока нет.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков отметил, что контакты Ушакова с Уиткоффом идут постоянно, однако четких планов по визиту в Россию последнего пока нет.

В конце апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий также сообщил, что Украина получила сигналы от США о готовности американских переговорщиков приехать в Киев. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил американских переговорщиков в Киев. В мае сообщалось, что Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Ранее в МИД России заявили об открытости к переговорам на основе достигнутого в Анкоридже.