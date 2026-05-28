Песков ответил на вопрос о приезде Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: в России ждут приезд Уиткоффа и Кушнера и будут рады их видеть
В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Life.ru.

По словам представителя Кремля, как только Уиткофф и Кушнер будут готовы, как только им позволит время, в России будут рады их увидеть, поскольку действительно ждут их приезда.

11 мая Песков заявлял о постоянном контакте между представителями России и США. При этом он отмечал, что четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию пока нет.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по мирному урегулированию на Украине продолжится.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что РФ побеждает в украинском конфликте. Также, по его словам, у представителей США сейчас нет времени на Киев, так как они «постоянно контактируют» с Тегераном по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее Рябков заявил, что РФ и США продвигаются в нормализации отношений, но «в час по чайной ложке».

 
