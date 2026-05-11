В Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом идут постоянно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Контакты с ним идут, постоянные. Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним (с Уиткоффом. — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию пока нет.

10 мая Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что РФ побеждает в украинском конфликте. Также, по его словам, у представителей США сейчас нет времени на Киев, так как они «постоянно контактируют» с Тегераном по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к визитам Уиткоффа и Кушнера в Россию.