Посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров

Сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса. Об этом в интервью Politico заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Журналистка спросила ее, есть ли на столе «хоть сколько-нибудь» приемлемое предложение для Украины или России, однако Стефанишина ответила отрицательно.

«Я бы так не сказала. Думаю, после последнего раунда переговоров с более широким участием украинской делегации ситуация уже сильно изменилась. <…> Сейчас все действительно меняется. И я считаю, что появилась новая энергия, которую можно было бы направить на эти переговоры», — отметила она.

Посол также рассказала, что на данном этапе «все вопросы были обсуждены, все позиции выслушаны и все рамки очерчены», в том числе стороны обговорили гарантии безопасности для Украины и «последствия необходимых шагов». Однако «трудным местом» Стефанишина назвала требование России вывести ВСУ из Донбасса.

Стефанишина также подчеркнула, что украинские переговорщики постоянно находятся на связи с американцами, и у последних «существует понимание, что Украина — приоритет, а выдвигать ей ультиматумы — непростая задача».

Также в интервью Стефанишина сообщила, что американская переговорная делегация не отказалась от планов посетить Киев и Москву.

23 мая директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к переговорам на основе соглашений, которые были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио отметил, что украинский конфликт может завершиться без традиционной военной победы одной из сторон. Также он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию украинского конфликта.

20 мая в Кремле сообщили, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели посетят Россию.

Ранее глава МИД Украины заявил о поворотном моменте в конфликте.