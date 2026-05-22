Глава МИД Украины заявил о поворотном моменте в конфликте

В конфликте России и Украины сейчас наступает «переломный момент», и для установления мира нужен «новый импульс». Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X.

«Мы переживаем поворотный момент в войне. <…> Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех важнейших элементах: дипломатии, давлении и силе. Нам нужен новый импульс в наших усилиях по установлению мира, одновременно с усилением наших специальных долгосрочных санкций и других рычагов воздействия», — отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что «гарантией мира» якобы является «увеличение расходов на оборону», и призвал всех членов НАТО «внести свой вклад в оборону Украины», так как «эта инвестиция принесет самые большие мирные дивиденды в нашей жизни».

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта на Украине. Также 20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о намерении спецпосланника президента США Стива Уиткоффа посетить Россию.

9 мая во время выступления на параде Победы Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Также 21 мая европейский дипломатический источник сообщил, что в Европе ищут формулу переговоров по Украине, которая устроит всех участников процесса.

