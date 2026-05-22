Рубио высказался о «нетрадиционном» завершении украинского конфликта

Конфликт на Украине не закончится традиционной военной победой, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая перед журналистами по итогам встреч министров иностранных дел государств НАТО в Швеции, глава Госдепартамента отметил, что украинский конфликт не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании смысла военных побед.
Рубио не стал объяснять, что конкретно имел в виду, лишь указав на необходимость продолжения переговоров по урегулированию конфликта.
20 мая в Кремле сообщили, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер в ближайшие недели посетят Россию. Как отметил депутат Государственной думы Алексей Чепа. Он рассчитывает, что визит американцев в Москву будет иметь «позитивные сдвиги» в диалоге по украинскому кризису.
