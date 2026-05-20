Ушаков подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в РФ

Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшие недели

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом kp.ru Андреем Зобовым подтвердил визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшие недели.

По словам Ушакова, точные даты визита пока остаются неизвестными.

20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Россию.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова с Уиткоффом идут постоянно, но четких планов по возможному визиту последнего в Россию пока нет.

10 мая Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

Ранее Зеленский захотел усадить Европу за стол переговоров по Украине.