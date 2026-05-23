В МИД заявили об открытости к переговорам на основе достигнутого в Анкоридже

Полищук: РФ открыта к переговорам на основе достигнутого на саммите в Анкоридже

Москва открыта к продолжению переговоров на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы открыты к продолжению переговоров на основе взаимопониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже», — отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, на саммите были согласованы базовые принципы, и остается «немало вопросов», которые требуют детального рассмотрения. Они станут возможными, как только договоренности будут подтверждены, указал министр. Лавров выразил надежду, что «это произойдет лучше раньше, чем позже». Министр также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия продолжит достигать целей СВО.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».