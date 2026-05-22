В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

В сегодняшнем рабочем графике президента России Владимира Путина запланирован «международный телефонный разговор». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня будет международный телефонный разговор, мы дадим краткое сообщение на этот счет», – пообещал представитель Кремля.

Вчера, 21 мая, у Путина состоялся сеанс общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко: в режиме видеоконференции они провели учения ядерных сил в рамках плана совместной подготовки ВС обеих стран.

Лукашенко со своей стороны заявил, что Белоруссия не будет участвовать в украинском конфликте. По его словам, республика вообще не станет ни с кем воевать, пока ее никто не «трогает», но на всякий случай «готовится к войне по полной программе».

Путин сообщил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Он также назвал применение ядерного оружия крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности.

Ранее Путин созвонился с президентом Ирана.