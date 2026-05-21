Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне «по полной программе»

Белоруссия на всякий случай готовится к войне «по полной программе». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается ни с кем воевать, но при условии, если ее «никто не будет трогать». По словам главы государства, Белоруссия готова и дальше жить «тихо, спокойно».

«Не будет этой войны — ну и слава Богу, что ее не будет», — добавил Лукашенко.

До этого Лукашенко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Россия может втянуть Белоруссию в украинский конфликт, начав наступление с ее территории. По словам белорусского лидера, республика не собирается участвовать в этом противостоянии. Лукашенко добавил, что его страна будет вместе с Россией «защищать Отечество от Бреста до Владивостока» только в одном случае — если на белорусскую территорию будет совершена агрессия.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае войны нарастит численность войск до полумиллиона.