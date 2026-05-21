Путин высказался об участии России в гонке вооружений

У России нет планов втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил РФ и Белоруссии.

«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что между Москвой и Минском по этому вопросу ведется четкая и слаженная работа.

Путин и Лукашенко провели первую совместную тренировку ядерных сил. Глава Союзного государства заверил, что российские генералы, которые в настоящее время находятся в Белоруссии, довольны совместной работой.

Белорусский лидер также заявил, что Москва и Минск никому не угрожают, но готовы «защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока». Лукашенко также проконтролировал нанесение условного ракетного ядерного удара и оценил работу ОТРК «Искандер-М».

Минобороны РФ в завершающий день учений сообщило о доставке ядерных боеприпасов в Белоруссию и оснащении гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается участвовать в украинском конфликте.

 
