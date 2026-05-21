Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается участвовать в украинском конфликте

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается участвовать в украинском конфликте. Слова лидера Республики передает агентство «БелТА».

Так Лукашенко прокомментировал соответствующие заявление украинского главы Владимира Зеленского.

«Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута (вы слышали из уст Президента России) — мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», — сказал президент.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии. Глава государства также отдал поручение МИД страны подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Республики Беларусь.

В апреле президент Украины уже говорил, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. В мае Зеленский также сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

