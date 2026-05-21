Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать

Лукашенко: ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать

Белоруссия ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует госагентство «БелТА».

«Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог… Мы церемониться не будем», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что его страна не собирается участвовать в украинском конфликте.

Вместе с тем президент Белоруссии подчеркнул, что его страна будет вместе с Россией «защищать Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», в случае агрессии.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии. Глава государства также отдал поручение украинскому МИД подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Республики.

В мае Зеленский также сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что российские генералы остались довольны тренировкой ядерных сил.