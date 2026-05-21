Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой

Президент РФ Владимир Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — сказал он.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны.

Российский президент также заявил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели первую совместную тренировку ядерных сил. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы «защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока», сказал Лукашенко. Он также проконтролировал нанесение условного ракетного ядерного удара и оценил работу ОТРК «Искандер-М». Минобороны РФ в завершающий день учений сообщило о доставке ядерных боеприпасов в Белоруссию и оснащении гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями.

