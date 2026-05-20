Китай опроверг еще одну публикацию западных СМИ о России

МИД Китая опроверг информацию Reuters о подготовке российских военных для СВО
Китай не готовил российских военных для участия в спецоперации и считает информацию об этом попыткой перенести вину за конфликт России и Украины на третью страну. Об этом изданию «Укринформ» сообщил пресс-секретарь МИД Китая.

В ведомстве прокомментировали публикацию Reuters о том, что вооруженные силы Китая тайно обучили около 200 российских военных для отправки на фронт.

«В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам. <…> Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других», — отметил представитель Китая.

Также представитель ведомства сказал, что «последовательная и четкая» позиция Китая пользуется признанием и международной поддержкой.

20 мая было опубликовано совместное заявление Китая и России, в котором страны заявили, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса нужно устранить все первопричины конфликта при соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Также 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин прежде всего обсудит внешнеполитические вопросы, в том числе Украину и Иран.

Также недавно газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы заявил Дональду Трампу, что Путин может сожалеть о начале СВО. МИД Китая назвал «чистой выдумкой» публикацию FT. Трамп заявил, что Си Цзиньпин этого не говорил.

Ранее Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая».

 
