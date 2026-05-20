Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая»

Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая
Dado Ruvic/Reuters

Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», — говорится в документе.

Отмечается, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

14 мая председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил президенту США о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер указал, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты беспокоятся насчет возможного вторжения Китайской Народной Республики на Тайвань.

Ранее в Госдепе рассказали о позиции США относительно Тайваня.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!