Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая»

Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», — говорится в документе.

Отмечается, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

14 мая председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил президенту США о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер указал, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты беспокоятся насчет возможного вторжения Китайской Народной Республики на Тайвань.

