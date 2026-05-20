Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Китай поддержал условие России по урегулированию конфликта на Украине

РФ и КНР считают, что для мира на Украине надо устранить первопричины конфликта
Максим Стулов/РИА Новости

Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Совместное заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что российская сторона позитивно оценивает непредвзятую позицию Китая по украинскому кризису и приветствует стремление играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем.

«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира», — говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

19 мая президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай. 20 мая состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

Президент России неоднократно подчеркивал, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Путин отмечал, что усилия РФ в этом вопросе поддерживают Китай, Индия и другие стратегические партнеры.

Ранее в КНР опровергли, что Си Цзиньпин говорил о возможном сожалении Путина из-за СВО.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!