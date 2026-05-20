Ушаков рассказал, кого Путин возьмет с собой на чаепитие с Си Цзиньпином

На чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином президента России Владимира Путина сопроводят его помощник Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Об этом сообщил Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, на чаепитии будут обсуждаться самые важные, прежде всего внешнеполитические вопросы. Ушаков уточнил, что в том числе будут обсуждаться Украина, Иран, а также отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

Неформальная встреча пройдет в Доме народных собраний в формате «4+4».

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Россия и Китай заявили о готовности сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США.