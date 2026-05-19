Трамп опроверг информацию FT о словах Си Цзиньпина о Путине и Украине

Трамп: Си не говорил, что Путин может пожалеть о решении начать СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине не говорил, что Россия может «пожалеть о том, что начала специальную военную операцию на Украине». Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Нет, он такого никогда не говорил», — заявил Трамп.

До этого Пекин назвал «чистой выдумкой» публикацию Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы заявил Дональду Трампу: Владимир Путин может сожалеть о решении начать СВО. Материал вышел незадолго до визита российского лидера в Китай.

The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп и Си в Пекине провели «широкие переговоры, в ходе которых обсуждалась Украина». Председатель КНР якобы заявил, что Путин может «в конечном итоге пожалеть» о начале военной операции. Других подробностей издание не привело.

