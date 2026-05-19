СМИ утверждают, что военные РФ обучались использовать беспилотники в Китае

Reuters: военные РФ проходили подготовку в КНР перед отправкой на Украину
Вооруженные силы КНР тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года, а некоторые из них с тех пор отправились воевать на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства.

В публикации отмечается, что тренировки российских военных преимущественно были сосредоточены на использовании беспилотников. По данным агентства, солдаты РФ проходили подготовку на военных объектах в Пекине и Нанкине.

По данным агентства, обучение описано в российско-китайском соглашении, которое было подписано высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года. В нем также идет речь о том, что сотни военнослужащих КНР будут проходить подготовку на военных объектах в России.

Источники утверждают, что значительное количество российских военнослужащих, прошедших подготовку в Китае, являются военными инструкторами, которые могут передавать полученные знания по цепочке командования.

В апреле министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Москве заявил, что военное двустороннее сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки в мире является одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности.

