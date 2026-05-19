Профессор рассказал, как должны идти переговоры по Украине

Профессор Дизен: Россия и Украина должны вести переговоры напрямую
Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, но Западу все равно необходимо участвовать в них. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. В идеале Запад должен участвовать в этих переговорах, поскольку эта война касается европейской архитектуры безопасности. Однако европейские правительства саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец войне», — заявил Дизен.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, США и Украины в настоящее время находятся на паузе. До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

Также 18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европа усиливает давление на Россию, но Москва должна понять, что ей нужно начать переговоры. В тот же день издание Politico написало, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Меркель уже отказалась быть посредником на переговорах России и Европы.

Ранее Дизен уличил Запад в цензуре относительно событий на Украине.

 
