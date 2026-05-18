В Кремле оценили слова Трампа об осложнении переговорного процесса по Украине

Песков: в настоящий момент мирный процесс по Украине находится на паузе
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры РФ и США по Украине в настоящее время находятся на паузе.

На вопрос журналиста о том, как в Москве оценивают слова президента США Дональда Трампа о последствиях удара по Киеву, где одна из ракет попала в жилой дом, Песков заявил, что мирный процесс в настоящее время приостановлен.

«Мы рассчитываем, что он (мирный процесс. — «Газета.Ru») будет возобновлен, что наши американские коллеги продолжат усилия. Что касается ударов наших ВС, они осуществляются только по военным или околовоенным целям», — подчеркнул Песков.

Он призвал обратить внимание на непрекращающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов по мирным объектам и гражданской инфраструктуре в российских городах.

18 мая военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы Украины при атаке на Москву и Московскую область прибегли к тактике так называемых «звездных налетов».

По его словам, этот прием подразумевает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что значительно затрудняет работу систем ПВО.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее эксперт рассказал, откуда могли запускать дроны для атаки на Подмосковье.

 
