В Кремле оценили слова Трампа об осложнении переговорного процесса по Украине

Песков: в настоящий момент мирный процесс по Украине находится на паузе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры РФ и США по Украине в настоящее время находятся на паузе.

На вопрос журналиста о том, как в Москве оценивают слова президента США Дональда Трампа о последствиях удара по Киеву, где одна из ракет попала в жилой дом, Песков заявил, что мирный процесс в настоящее время приостановлен.

«Мы рассчитываем, что он (мирный процесс. — «Газета.Ru») будет возобновлен, что наши американские коллеги продолжат усилия. Что касается ударов наших ВС, они осуществляются только по военным или околовоенным целям», — подчеркнул Песков.

Он призвал обратить внимание на непрекращающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов по мирным объектам и гражданской инфраструктуре в российских городах.

18 мая военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы Украины при атаке на Москву и Московскую область прибегли к тактике так называемых «звездных налетов».

По его словам, этот прием подразумевает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что значительно затрудняет работу систем ПВО.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

