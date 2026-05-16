Профессор уличил Запад в цензуре относительно событий на Украине

Oleg Petrasiuk/AP

Запад пытается сдержать распространение информации о том, что проигрывает в конфликте на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, сегодня на настроения в Европе таковы, что «рамки свободы слова» сдвигаются. Если кто-то признает поражение, то это означает принятие стороны противника, утверждает профессор.

«Поэтому нам всегда приходится притворяться, твердить, что это, знаете ли, «неспровоцированная война со стороны русских», а «украинцы побеждают». Все обязаны повторять эти вещи, которые не соответствуют действительности», — заявил Дизен.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны и их союзники ограничивают альтернативные точки зрения в медиапространстве. По ее словам, ситуация в сфере информации и коммуникаций продолжает ухудшаться. Она отметила, что государства коллективного Запада, по ее мнению, стремятся очистить свое информационное пространство от любых проявлений инакомыслия.

Ранее Лавров назвал ОБСЕ «русофобским инструментом».

 
