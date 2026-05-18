Канцлер Германии объяснил, зачем Европа усиливает давление на Россию

Европа усиливает давление на Россию, но Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Phoenix.

Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

«Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — заявил Мерц.

Он также выразил радость и благодарность тому, что Болгария следует путем европейской солидарности. По мнению канцлера, Европа обрела новое единство и решимость после прихода к власти нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

До этого депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас мечтает о военном поражении России, поэтому не может найти подходящего переговорщика для диалога с Москвой.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал Европу на политическую чуткость.

 
