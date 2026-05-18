В МИД РФ сообщили, что должен сделать Зеленский для результатов на переговорах о мире

Замглавы МИД Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о новых переговорах

Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве.

«В плане создания условий для результативных переговоров [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому следует отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса», — сказал дипломат.

Он добавил, что после этого Москва и Киев смогут начать «непростой переговорный процесс», в ходе которого будут определены конкретные параметры всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения. Галузин отметил, что Россия к такому обсуждению готова.

«На данном этапе мы активно работаем над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, в первую очередь детей со своими родителями», — сообщил представитель МИД.

13 мая газета The Financial Times написала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке. По словам источников издания, ни одна из сторон не видит колоссальной ценности в продолжении переговоров, несмотря на заявления президента США о том, что Киев и Москва приблизились к урегулированию.

