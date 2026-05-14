СМИ рассказали, у кого преимущество в переговорах США и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин имеет преимущество на переговорах с президентом США Дональдом Трапом по ряду причин. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на мнения экспертов.

Издание отмечает, что Вашингтон сейчас занят войной на Ближнем Востоке, рейтинг Трампа падает, и он нуждается в «победе». Эксперты рассказали, что Китай имеет преимущество в переговорах, так как экспорт страны «не пострадал», Пекин построил газопровод через Центральную Азию, обеспечив часть своих энергетических потребностей, а также он не вовлечен в войны в Иране или где-то ещё.

«Сейчас самое подходящее время для Си Цзиньпина провести эти переговоры, поскольку США заняты войнами, а внутри страны рейтинг Трампа низок, и ему нужна победа, особенно с учетом предстоящих в ноябре промежуточных выборов <…> Си не испытывает давления внутри страны, но Трамп будет стремиться достичь соглашения по какому-либо вопросу, чтобы представить его внутри страны», — рассказал профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Вэй Лян.

Эксперты также подчеркнули, что Пекин понимает проблему высоких американских тарифов и напряженности в торговле между странами, и поэтому он готов к переговорам, особенно когда «имеет преимущество».

Издание отмечает, что Китай заинтересован в регулярном доступе к высокотехнологичным микросхемам и к инструментам для их производства, а также в «некоторых уступках» по Тайваню. США же хотят получить помощь Китая в возобновлении работы Ормузского пролива.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. После приезда в Пекин Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином. По словам американского лидера, они были превосходными. Китайское госагентство написало написало, что Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили российско-украинский конфликт. Также говорилось о планах обсудить конфликт в Иране. Си Цзиньпин заявил, что неверный подход к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США.

Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

