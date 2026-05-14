США хотят получить помощь Китая в урегулировании конфликта с Ираном

Jonathan Ernst/Reuters

Американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, США передали Пекину свои аргументы в пользу участия Китая в урегулировании войны с Ираном. Госсекретарь отметил, что этот шаг отвечает интересам Пекина, так как китайские корабли остаются заблокированными в Ормузском проливе, что создает дополнительную нагрузку на экономику страны. При этом у Китая есть возможность поддержать осуждение действий Ирана в Ормузском проливе в ООН, подчеркнул он.

«В их интересах разрешить этот вопрос. Мы надеемся убедить их сыграть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что он сейчас делает и пытается сделать в Персидском заливе. Мы изложили свои аргументы китайской стороне, и я надеюсь, что они окажутся убедительными. И у них будет возможность что-то предпринять по этому поводу в ООН позднее на этой неделе», — заявил Рубио.

Он также добавил, что китайская экономика ориентирована на экспорт, а из-за ситуации на Ближнем Востоке экономика рушится, а «китайский экспорт резко сократится».

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, в Пекине уже прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча длилась более двух часов. Трамп назвал переговоры превосходными.

По информации китайского агентства Синьхуа, Си Цзиньпин и Трамп обсудили конфликт России и Украины. Также СМИ писали, что лидеры планируют поговорить и о ситуации в Иране.

Ранее Рубио назвал главную геополитическую проблему США.

 
