Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт

Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили украинский кризис

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили российско-украинский конфликт. Об этом сообщило китайское госагентство Синьхуа.

«Главы двух государств обменялись мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

В четверг в Пекине стартовали переговоры между Си и Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом, который стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.