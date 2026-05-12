«Едет без козырей». Чем визит Трампа в Китай интересен России

Политолог Дудаков: в Москве будут следить за визитом Трампа в Китай

13 мая начался государственный визит Дональда Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в Пекин прибудут известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы. Как пройдет визит Трампа в Китай и почему Москве интересно наблюдать за ним — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп начал официальный государственный визит в Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Первоначально глава Белого дома планировал посетить Пекин 31 марта — 2 апреля, но визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Вместе с Трампом в Китай прибыли и известные американские бизнесмены. По данным Bloomberg, Белый дом отправил приглашения главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Американская администрация рассчитывает заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года

Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и указать на риски из-за передовых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых в Китае. Представители США считают, что сторонам необходим канал связи, чтобы избежать конфликтов, возникающих из-за искусственного интеллекта.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь ранее сообщал, что Си и Трамп обсудят не только основные вопросы двусторонних отношений и расширение сотрудничества, но и международную повестку.

«Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами в духе равенства, уважения и взаимной выгоды для расширения сотрудничества, урегулирования разногласий и обеспечения большей стабильности и определенности в неспокойном и меняющемся мире», — сказал Го Цзякунь.

Чего хочет Трамп?

В ходе визита в Китай президент США хотел бы получить «бурный» прием от Пекина и множество экономических сделок, но в действительности он столкнется с реальностью, в которой Си Цзиньпин существенно усилил свои позиции, считает агентство Bloomberg.

«По мнению многих китайских аналитиков, для Си Цзиньпина приоритетом станет Тайвань. Ранее в этом году Си предупредил Трампа о необходимости проявлять осторожность в отношении продажи оружия после того, как США представили [Тайваню] рекордный пакет вооружений на сумму $11 млрд», — пишет Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, ноябрь 2017 года

Перед началом визита Трамп отметил, что планирует обсудить с председателем КНР продажу Тайваню американского оружия.

«Я обсужу это с председателем Си. Он хотел бы, чтобы мы перестали [продавать оружие Тайваню]. Мы поговорим об этом», — сказал глава Белого дома.

Американская сторона всегда пытается добиться односторонней выгоды на любых переговорах и для этого использует экономическое давление. Однако нет уверенности, что похожая стратегия увенчается успехом на этот раз, отметил политолог, американист Александр Асафов.

«Если не брать в расчет политическую тематику, то для Штатов сейчас будут важны вопросы развития рынков, технологий, доступа к технологиям и к редкоземельным металлам. С точки зрения политики, первостепенным будет вопрос Тайваня», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Не обойдут стороной и вопросы военно-технического и экономического сотрудничества с Россией, и особенно сотрудничество Пекина с Тегераном, отметил спикер.

«Не исключено, что Трамп преподнесет нам всем неожиданные сюрпризы. Мы помним легендарную встречу в 2017 году, ужин с китайским лидером, во время которого Трамп отдал приказ ударить по Сирии. Вполне возможно, какие-то такие сюрпризы могут повториться, но уже с Ираном», — заключил Асафов.

У американской делегации огромное количество вопросов для обсуждения с Китаем, но на самом деле перед Трампом стоит одна единственная задача — привезти из поездки то, что можно представить победой, вне зависимости от наполнения договоренностей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Это может быть создание межправительственного комитета по торговле или закупка китайской стороной крупной партии «Боингов». Совершенно очевидно, что американский президент видел данный визит несколько иначе, когда начинал ближневосточный конфликт, но и отказываться от госвизита в КНР он объективно не может. Поэтому главная задача — этот визит просто провести и помпезно презентовать », — отметила политолог.

Пекин же хочет показать, что Трамп был вынужден приехать договариваться, а значит, Китай побеждает в глобальном гибридном противостоянии, считает Гафарова.

«Для Китая в равной степени важно показать свое превосходство и растущую мощь на фоне все более погружающихся в множественные кризисы США. Однако какие-либо серьезные выгоды и сделки в рамках текущего визита председатель Си вряд ли сможет получить. Поэтому, весьма вероятно, китайская сторона попробует добиться хотя бы «психологических» побед, например, подловить Трампа на какой-либо фразе, которую можно будет представить китайскому народу и партии как, например, дистанцирование США от Тайваня», — заключила Гафарова.

Тегеран меняет все

Очевидно, что Трампу от этого визита нужно больше, чем Си Цзиньпину, так как Китай имеет «уникальное влияние на Тегеран». И Си это знает, утверждает Bloomberg.

«Главным пунктом повестки может стать Иран, так как Китай обладает уникальным влиянием на Тегеран как крупнейший покупатель нефти Исламской Республики и стратегический партнер», — говорится в статье.

Визит Трампа в Пекин покажет, как некоторые решения администрации, включая войну с Ираном, которую она не может закончить, рискуют подорвать авторитет и мощь США, сообщает американский телеканал CNN.

«Неспособность президента добиться явной победы в Иране и катастрофические глобальные экономические последствия его войны поднимают вопросы о мощи США. Неповиновение меньшей державы перед лицом мощи Штатов заставляет Трампа выглядеть лично ослабленным. И это не те стратегические условия, которые вы хотели бы иметь перед саммитом крупных держав», — считает CNN.

Трамп находится в очевидно более уязвимом положении, чем лидер КНР. Американский лидер пытался исправить ситуацию, а потому пришлось даже перенести визит, чтобы за это время решить вопрос с Тегераном, но не вышло, уточнил американист, политолог Малек Дудаков.

«Если бы Трампу удалось разрешить вопрос с Тегераном до визита в Китай, то он бы прибыл в Пекин как покоритель Ирана. И можно было бы с позиции силы в таком случае договариваться с Китаем. Но ничего из этого не произошло, а потому позиции у Соединенных Штатов крайне, крайне шаткие. Трамп едет в Китай буквально с пустыми руками и с отсутствием каких-либо козырей», — отметил политолог.

Он добавил, что использовать традиционную для Трампа агрессивную технику переговоров на этот раз не выйдет.

«Трампу придется уговаривать китайцев поставлять редкоземельные металлы в США и при этом закупать нефть и газ и агропродукцию у американских поставщиков. Единственное, что он сейчас может предложить Китаю, это смягчение тарифов и американские инвестиции. Поэтому он берет с собой представителей корпоративного сектора американских гигантов, чтобы они как раз эти самые частные инвестиции пообещали», — пояснил Дудаков.

По его мнению, для Китая подобные предложения не особо интересы, а потому Пекин будет требовать гораздо более серьезных уступок по линии Тайваня.

«Я не ожидаю каких-то серьезных прорывов для США. У Китая сильная рука и Китай будет дожимать Трампа, а Трамп будет пытаться отбиваться от этого давления, но на какие-то сверхсерьезные уступки тоже не пойдет. Иначе его оппоненты, антикитайские ястребы, его просто сожрут в Вашингтоне», — заключил Дудаков.

Почему Москва следит за встречей?

Накануне визита Трампа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита российского президента Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии.

«Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания, по срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Москве и Пекине придают первостепенное значение предстоящей поездке российского лидера.

Учитывая, что визит российского лидера состоится практически сразу после аналогичной поездки Трампа, в Москве, скорее всего, внимательно будут следить за тем, как пройдут встречи у американского президента, считает американист Дудаков.

«Я думаю, что во время визита Путина в Пекин будет подписано множество контрактов в разных сферах, в частности по расширению поставок российских энергоносителей в Китай. Так что поездка российского президента будет очень резко контрастировать с поездкой американского президента», — сказал политолог «Газете.Ru».

Он отметил, что в рамках военной операции в Иране Штаты в том числе пытались навредить экономике Китая, которая сильно зависит от поставок энергоносителей.

«У Трампа не получилось навредить китайской экономике. Наоборот, Китай сейчас нарастил экспорт товаров на 15% в другие страны. А страдают в основном государства глобального Запада», — добавил Дудаков.

Для России текущая дипломатия США и КНР, безусловно, представляет большой интерес. Понятие «треугольник США-Китай-Россия» было и будет существовать, и каждая сторона следит за движениями двух других, добавила политолог Анастасия Гафарова.

«Для России итоги визита Трампа особенно важны, от этого будет зависеть и то, как окажется представлен визит Владимира Путина в КНР, планирующийся также в ближайшее время, и как между Москвой и Пекином будут распределяться роли в динамично меняющихся регионах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки», — пояснила она.

Китай всегда был для России трудным переговорщиком, и на обозримую перспективу двум странам предстоит не только традиционный торг о ценах и форматах поставок энергоносителей, но и о формирующемся после долгих переговоров Банке развития ШОС, и о функционировании финансовой архитектуры на фоне ближневосточного кризиса, заключила Гафарова.