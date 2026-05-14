Трамп в Пекине: как Си принял президента США

В Пекине стартовали переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом.
 
Этот визит стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.
 
Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов, в которую вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.
 
Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе. Помимо международной безопасности, лидеры обсудят взаимную торговлю, статус Тайваня, стабильность цепочек поставок редкоземельных металлов, а также вопросы глобального контроля над развитием высоких технологий и искусственного интеллекта.
 
Официальная церемония приветствия Трампа состоялась на площади Тяньаньмэнь, где американского президента встретил лично Си. Их приветствовали почетный караул, военный оркестр и дети с флажками.
 
Стороны начали встречу в Доме народных собраний с обмена заявлениями о важности двусторонних связей. Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, заявил Си. Трамп в ответ пообещал, что США будут вести бизнес с Китаем «на полностью взаимной основе».

 
