Си Цзиньпин призвал США к осторожности в тайваньском вопросе

Си Цзиньпин: США должны предельно осторожно подходить к тайваньскому вопросу
Kenny Holston/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

«США должны подходить к вопросу Тайваня с крайней осторожностью», – сказал руководитель Китая.

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос «самым важным» в китайско-американских отношениях. По его мнению, если этот вопрос удастся урегулировать должным образом, то отношения двух государств сохранят общую стабильность. Если нет, то страны могут вступить в конфликт, «что поставит весь комплекс двусторонних связей в крайне опасное положение».

Лидер Китая добавил, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

Встреча лидеров состоялась 14 мая в пекинском Доме народных собраний в рамках госвизита главы Белого дома в Китай.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.

 
