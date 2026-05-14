Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно
Переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов о прошедшей встрече, передает ТАСС.

«Превосходно», — сказал Трамп, назвав Китай прекрасной страной.

Обсуждался ли на встрече тайваньский вопрос, он отвечать не стал.

В четверг в Пекине стартовали переговоры между Си и Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом, который стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.

 
