Рубио назвал главную геополитическую проблему США

Китай является главной геополитической проблемой для США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, США должны найти баланс в отношениях с Китаем и поддерживать с ним здоровые отношения для сохранения стабильности в мире, несмотря на геополитическое соперничество.

«Китай представляет собой как нашу главную геополитическую проблему, так и важнейшие для нас отношения, которые необходимо поддерживать. Наши интересы будут конфликтовать с их интересами. И чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придётся управлять этими конфликтами», — заявил госсекретарь.

Также он подчеркнул, что США на переговорах в Пекине попытаются убедить Китай занять «более активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, затем в Пекине прошли переговоры Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые американский лидер назвал превосходными. Китайское госагентство Синьхуа сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили российско-украинский конфликт. Также Си Цзиньпин заявил, что неверный подход американцев к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США.

Ранее Reuters узнал о надеждах Зеленского от поездки Трампа в Китай.