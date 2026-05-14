Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Рубио назвал главную геополитическую проблему США

Госсекретарь Рубио: Китай является главной геополитической проблемой США
Alex Brandon/Reuters

Китай является главной геополитической проблемой для США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, США должны найти баланс в отношениях с Китаем и поддерживать с ним здоровые отношения для сохранения стабильности в мире, несмотря на геополитическое соперничество.

«Китай представляет собой как нашу главную геополитическую проблему, так и важнейшие для нас отношения, которые необходимо поддерживать. Наши интересы будут конфликтовать с их интересами. И чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придётся управлять этими конфликтами», — заявил госсекретарь.

Также он подчеркнул, что США на переговорах в Пекине попытаются убедить Китай занять «более активную роль» в урегулировании конфликта в Иране.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, затем в Пекине прошли переговоры Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые американский лидер назвал превосходными. Китайское госагентство Синьхуа сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров в Пекине обсудили российско-украинский конфликт. Также Си Цзиньпин заявил, что неверный подход американцев к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США.

Ранее Reuters узнал о надеждах Зеленского от поездки Трампа в Китай.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!