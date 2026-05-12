В Совфеде упрекнули Каллас в непрофессионализме

Пушков: кандидатура Каллас выглядит неубедительной даже для ее коллег по ЕС
Кандидатура главы евродипломатии Каи Каллас на роль европейского переговорщика с Россией кажется «неубедительной» даже для ее коллег по Евросоюзу. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова Каллас о том, что она может стать представлять Европу в переговорах с Россией и в силах распознать «ловушки» Москвы.

«Беда, однако, в том, что Каллас давно уже попала в ловушку своего изготовления, не имеющего ничего с Россией, — ловушку собственного непрофессионализма, о чем постоянно говорят в Европарламенте и в европейских СМИ. Именно по этой причине ее кандидатура для переговоров с Россией выглядит неубедительной даже для ее коллег по Евросоюзу, хотя она всячески продвигает себя на эту роль», — отметил Пушков.

Также сенатор допустил, что срыв переговоров с Россией – это часть «тайного плана» Каллас в отношении России.

9 мая президент России Владимир Путин во время брифинга заявил, что предпочел бы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы. Каллас отвергла кандидатуру Шредера и заявила, что он якобы «был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в переговорах с Россией могут участвовать любые представители от Евросоюза, и самым важным является наличие политического желания возобновить диалог.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил, что Кая Каллас не отвечает необходимым критериям для переговоров с Россией, а на эту роль нужно назначить человека, который имеет политический вес и не несет «антироссийскую ахинею».

