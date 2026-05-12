Посол рассказал, каким должен быть переговорщик от Европы в диалоге с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявившая о готовности стать переговорщиком с Россией от Европы, не отвечает необходимым критериям. Это должен быть уважаемый в Брюсселе человек, который имеет политический вес и не несет «антироссийскую ахинею». Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов
 
«Критерии понятны. Если кто и может вести диалог от имени Европы, то это должен быть человек, которого уважают в Европе, который имеет вес достаточный для этого. А человек, который несет ахинею антироссийскую каждый день, может ли этот такой человек взять ответственность за восстановление отношений с Россией? Очень большие сомнения на этот счет есть у меня», — сказал дипломат.
 
В Брюсселе рано или поздно сделают определенный выбор в пользу того или иного политика для переговоров с Россией, однако кандидатура должна также устраивать и Москву, отметил Долгов.
 
«Я думаю, что поэтому президент и назвал [экс-канцлера Герхарда] Шрёдера, исходя именно из таких критериев, насколько я понимаю ситуацию. В любом случае наша позиция заявлена», — добавил он.
 
Каллас, подчеркнул Долгов, не отвечает упомянутым выше критериям переговорщика для России, а является простым «недоразумением» в европейской политике.
 
Глава европейской дипломатии допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза (ЕС) в будущем диалоге с Россией.
 

 

 

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.

 
