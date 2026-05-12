Глава евродипломатии Кая Каллас, выражая желание стать переговорщиком от Европы на переговорах с Россией, готова «броситься на амбразуру», чтобы помешать скорому завершению конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова Каллас о том, что она может стать переговорщиком от Евросоюза в будущем диалоге с Россией и сумеет «распознать ловушки» Москвы. По словам Слуцкого, у Каллас случился «истерический припадок» от слов президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта и она готова этому помешать.

«Настрой явно конфронтационный. Не говоря о том, что эта высокопоставленная еврочиновница с самого начала делает карьеру на агрессивной русофобии. Вся «дипломатия» Каллас до сих пор сводилась к слепой поддержке неонацистского киевского режима, созданию разделительных линий и милитаризации Европы, к разрыву контактов с Россией и распространению чудовищной лжи», — сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что Путин говорил о нежелании вести диалог с теми, кто произносил «гадости» про Россию, а Кая Каллас «в этом чемпион». Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что уровень компетенции и «элементарного образования» Каллас вряд ли соответствуют уровню переговоров России и ЕС, поэтому намерение главы евродипломатии «мимо и зря».

9 мая президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика для диалога России с Европой. Каллас отвергла кандидатуру Шредера, заявив, что он якобы «был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в переговорах Евросоюза с Россией могут участвовать любые представители ЕС, и главным является наличие политического желания возобновить диалог.

Ранее президент Финляндии призвал Европу возобновить диалог с Россией.