Экс-соратница Зеленского рассказала о его готовности отдать Донбасс в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский был готов отдать Донбасс в 2022 году. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По словам экс-пресс-секретаря, представители Украины на переговорах в Стамбуле в 2022 году рассказывали ей, что они «согласились» на условия России, а Зеленский лично был готов пойти на уступку Донбасса. Мендель отметила, что это была «шокирующая новость».

«Мне сказали, что, конечно, он не против, потому что это остановит ужас войны. Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы окончание конфликта. И вот теперь он стоит перед миллионной аудиторией и говорит, что не может отдать Донбасс. Вы видите, что он непоследователен. Он постоянно меняет позиции», — отметила она.

9 мая президент России Владимир Путин рассказал, что Запад рассчитывал на быстрый крах России в 2022 году. По его словам, тогда Москва и Киев в Стамбуле договорились о подписании мирного соглашения. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Украина не должна подписывать мирный договор «с пистолетом у виска», и попросил отвести войска от Киева, на что Россия согласилась. Также Путин отметил, что Финляндия в 2022 году присоединилась к НАТО, желая «что-то оттяпать» от России.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что Россия на переговорах требует не только вывода ВСУ из Донбасса, но и признания за Москвой новых территорий, контроля над Запорожской АЭС и отмены антироссийских санкций. СМИ сообщило, что Вашингтон «в принципе» готов на это пойти.

10 мая издание «Страна.ua» отметило, что есть высокая вероятность того, что президент США Дональд Трамп вынудит Зеленского согласиться уступить Донбасс.

