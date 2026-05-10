На Украине допустили влияние Трампа на решение Зеленского по Донбассу

«Страна.ua»: Трамп может продавить Зеленского в вопросе Донбасса
Журналисты украинского издания «Страна.ua» считают высокой вероятность того, что президент США Дональд Трамп вынудит главу Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки по Донбассу.

Согласно публикации издания, после того, как секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский не осмелился перечить Трампу и поддержал перемирие. Как отмечает «Страна.ua», это показывает, что диалог Трампа и президента России Владимира Путина продолжается и вполне результативен. Кроме того, это указывает на сохранение влияния американского лидера на Киев.

В недавнем интервью агентству Reuters Зеленский рассказал, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Также издание «Украинская правда» писало, что США на переговорах требуют от Киева вывести войска из Донбасса и предлагают взамен построить на Украине «рай» и предоставить стране «реальные» гарантии безопасности.

В интервью Le Monde Зеленский отметил, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, так как Киев построил там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

Ранее Зеленский описал свои отношения с Трампом.

 
