Путин: Макрон просил не заставлять Украину подписывать мир «с пистолетом у виска»

AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году говорил, что Украина не должна подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». Об этом рассказал журналистам российский лидер Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, Москва договорилась с Киевом в 2022 году в Стамбуле о заключении мирного соглашения.

«Потом один коллега, чего скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с «пистолетом у виска», — сказал Путин.

Он уточнил, что прямая цитата французского лидера и у него есть запись.

Также Путин заявил, что нынешняя ситуация на Украине во многом связана с попытками Киева сблизиться с Евросоюзом. Он напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович пришел к выводу, что страна пока не готова вступать в ЕС, поскольку это могло нанести слишком большой ущерб экономике страны.

Российский лидер подчеркнул, что отказ от евроинтеграции тогда не был окончательным, однако последующие события — государственный переворот, ситуация в Крыму, позиция юго-востока Украины — в итоге привели к боевым действиям.

Ранее Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

 
