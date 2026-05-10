Путин: Запад в 2022 году рассчитывал на быстрый крах России, но не получилось
Запад рассчитывал на быстрый крах России в 2022 году. По их мнению, все должно было бы развалиться, не получилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Отвечая на вопросы представителей СМИ, глава российского государства заявил, что Запад, поддержав в 2022 году Киев, ожидал крушения российской государственности за шесть месяцев, однако у них это не получается.

«Все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице», — отметил российский президент.

Также Владимир Путин выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой. Он отметил, что западные государства сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений». Путин подчеркнул, что РФ всегда взаимодействовала в Европой «на принципах взаимного уважения и учета интересов», однако этого оказалось мало.

