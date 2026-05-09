Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин рассказал о желании Запада что-нибудь оттяпать у России

Путин: Запад в 2023 году рассчитывал «что-то оттяпать» у России
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Западные страны в 2022 году рассчитывали на крах РФ в течение шести месяцев. Об этом во время общения с журналистами рассказал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в этом случае соседние государства могли бы рассчитывать на некую выгоду. В частности, руководство Финляндии решило присоединиться к Североатлантическому альянсу в надежде, что в РФ все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Глава российского государства подчеркнул, что он из культурных соображений решил воздержаться от определенных жестов в ответ на попытки Финляндии вести себя подобным образом.

«У нас что с Финляндии были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап», — указал российский лидер.

Также Владимир Путин подчеркнул, что в Европе в данный момент уже ищут контакта с Россией, так как понимают, что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить. Кроме того, Путин, говоря об ударах БПЛА по территории РФ, уточнил, что Европа помогает Украине с технологиями, частично собирает у себя эту технику.

Ранее в Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!