Путин рассказал о желании Запада что-нибудь оттяпать у России

Западные страны в 2022 году рассчитывали на крах РФ в течение шести месяцев. Об этом во время общения с журналистами рассказал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в этом случае соседние государства могли бы рассчитывать на некую выгоду. В частности, руководство Финляндии решило присоединиться к Североатлантическому альянсу в надежде, что в РФ все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Глава российского государства подчеркнул, что он из культурных соображений решил воздержаться от определенных жестов в ответ на попытки Финляндии вести себя подобным образом.

«У нас что с Финляндии были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап», — указал российский лидер.

Также Владимир Путин подчеркнул, что в Европе в данный момент уже ищут контакта с Россией, так как понимают, что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить. Кроме того, Путин, говоря об ударах БПЛА по территории РФ, уточнил, что Европа помогает Украине с технологиями, частично собирает у себя эту технику.

Ранее в Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине.