На Украине рассказали, чего еще на переговорах требует Россия, кроме Донбасса

KI: США в целом готовы пойти на условия России на переговорах по Украине

Россию на переговорах по Украине «беспокоит» вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена санкций, и США «в принципе» готовы на это пойти. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

СМИ пишет, что достижению мирного соглашения по Украине сейчас препятствуют три основных вопроса, и главным из них является территориальный. Так, Киев утверждает, что единственным решением на данный момент является прекращение боевых действий на линии соприкосновения, а Москва требует вывода войск с контролируемой ВСУ части Донбасса.

Вторым вопросом является Запорожская АЭС, которая сейчас контролируется Россией. Украинский чиновник рассказал, что Москва настаивает на сохранении контроля над станцией, а для Киева это «неприемлемо». При этом отмечается, что в более ранних версиях мирных предложений США обсуждалась возможность передачи украинской ядерной инфраструктуры под американский надзор или управление ею в рамках достигнутых договоренностей.

По словам источника, также России нужно международное признание занятых территорий и смягчение санкций.

«В целом, россиян беспокоят три вещи: Донбасс, признание территорий, включая Запорожскую АЭС, и отмена санкций. Американцы в принципе готовы это сделать», — рассказал источник.

Также источники сообщили изданию, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.

9 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что трехсторонние переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, и неизвестно, когда они возобновятся. До этого он сказал, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», который позволит приостановить боевые действия и открыть возможность «для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования».

8 мая госсекретарь США Марко Рубио отметил, что разрешение украинского кризиса застопорилось, однако США готовы сыграть «любую роль» в этом процессе.

4 мая издание «РБК-Украина» сообщило, что власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке на линии боевого соприкосновения.

