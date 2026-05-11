На Украине сообщили о новом предложении США по мирным переговорам

США пытаются выступить посредником в достижении временного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на источники.

Издание пишет, что таким образом США хотят возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры, и эти действия вызывают тревогу в Киеве. Знакомые с ходом переговоров источники отмечают, что в рамочном соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины.

«Они хотят, чтобы Украина согласилась на как можно больше [условий] или, по крайней мере, не стояла у них на пути», — отметил собеседник издания.

По мнению некоторых чиновников, ослабление санкций со стороны США рассматривается как рычаг давления, с помощью которого Вашингтон может побудить Москву согласиться на прекращение огня. А гарантии безопасности для Украины США готовы согласовать только в рамках окончательного урегулирования конфликта, сообщил украинский чиновник.

Также американский чиновник отметил, что гарантии безопасности могут быть реализованы только после прекращения боевых действий, так как их трудно будет реализовать на практике, пока конфликт продолжается. Украина же опасается, что в таком случае боевые действия приостановятся, антироссийские санкции будут ослаблены, а Москва затем возобновит боевые действия до согласования ключевых гарантий безопасности.

«Нам по-прежнему трудно должным образом сформировать гарантии безопасности. Есть много вещей, которые им не нравятся», — отметил украинский чиновник.

Также источник отметил, что Киев ожидает в ближайшее время усиления давления со стороны США, так как Белый дом стремится к внешнеполитическим успехам в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США и на фоне растущей нестабильности на Ближнем Востоке.

«Ситуация вот-вот обострится, потому что приближаются выборы. Примерно в мае, июне или июле, в зависимости от развития событий в отношениях с Ираном», — отметил он.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США остаются в дипломатическом процессе по Украине и намерены закончить конфликт.

В тот же день газета Berliner Zeitung отметила, что президенту США Дональду Трампу нужен «внешнеполитический успех», и поэтому он может попытаться урегулировать украинский конфликта и надавить на Киев.

Тогда же газета New York Times написала, что Владимир Зеленский постепенно отдаляется от США, а Украина идет к «длительному» конфликту с Россией.

10 мая украинское издание «Страна.ua» отметило, что существует высокая вероятность того, что Трамп вынудит Зеленского согласиться на уступку Донбасса.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что конфликт на Украине близится к своему финалу.

