В Европе спрогнозировали давление США на Украину

BZ: Вашингтон все больше готов оказывать давление на Киев
Alex Brandon/AP

Президенту США Дональду Трампу «необходим внешнеполитический успех», и поэтому глава Белого дома может попытаться добиться урегулирования украинского конфликта и надавить на Киев. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

СМИ обратило внимание на то, что рейтинг Трампа в последние месяцы снизился, причем даже среди основных его сторонников, и поэтому американскому президенту нужно мирное завершение украинского конфликта, которое станет «внешнеполитическим успехом».

«Трампу крайне необходим внешнеполитический успех. По крайней мере, прекращение войны на Украине могло бы послужить доказательством того, что его прагматичная внешняя политика более успешна, чем конфронтационный подход времен Байдена. Вашингтон, похоже, все больше готов оказывать давление на Киев», — отмечает издание.

По словам журналиста, само обсуждение сценариев, при которых США могут ограничить Украине доступ к разведывательной информации или сети Starlink, чтобы заставить Киев пойти на уступки, свидетельствует о «значительном изменении» геополитической обстановки. При этом BZ отмечает, что «до всеобъемлющего мирного соглашения, по всей видимости, еще далеко», так как пока ни Россия, ни Украина не отказались от своих основных целей.

10 мая украинское издание «Страна.ua» написало, что высока вероятность того, что Трамп вынудит президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки по Донбассу.

8 мая Трамп заявил, что США направят переговорную делегацию в Москву, если это будет полезно для переговорного процесса. 2 мая Трамп сказал, что США добьются урегулирования украинского конфликта переговорным путем.

Ранее в США заметили «отдаление» Зеленского от Вашингтона.

 
