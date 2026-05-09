Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта

Конфликт на Украине приближается к своему завершению. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», — сказал российский лидер.

До этого Путин подтвердил, что Россия была готова атаковать центр Киева, если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сорвать праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Он уточнил, что Москва обсуждала с Китаем, Индией, США и другими государствами последствия возможных атак ВСУ на 9 Мая и ответных ударов со стороны Вооруженных сил РФ.

Президент добавил, что ему пока не поступали доклады от представителей министерства обороны о каких-либо провокациях ВСУ в День Победы.

Также в ходе общения с журналистами Путин рассказал, почему параде Победы на Красной площади не было военной техники. Он объяснил это не только соображениями безопасности, но желанием сосредоточить внимание на проведении специальной военной операции (СВО). Президент призвал военных сконцентрироваться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.

Ранее Путин раскрыл, что передал ему премьер Словакии от Зеленского.