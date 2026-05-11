В США оценили масштабы сокращения помощи Украине

NYT: администрация президента США сократила помощь Украине на 99%
Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. <…> Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие Киеву, оно позволяет Украине закупать его за счет средств других западных союзников», — пишет издание.

Также NYT отмечет, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношения, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине.

При этом издание написало, что президент Владимир Зеленский постепенно отдаляется от США, а Украина идет к «длительному» конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи.

11 мая газета Berliner Zeitung отметила, что президенту США Дональду Трампу необходим «внешнеполитический успех», и поэтому он, вероятно, будет пытаться добиться завершения украинского конфликта и давить на Киев.

10 мая украинское издание «Страна.ua» посчитало высокой вероятность того, что Трамп вынудит Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. Затем Зеленский отметил, что если Вэнс гордится прекращением прямых поставок оружия Киеву, то он «помогает русским».

Ранее в Кремле заявили, что Путин всегда будет рад видеть Трампа в Москве.

 
