Зеленский рассказал, остаются ли США в переговорах по Украине

Зеленский: Америка остается в дипломатическом процессе по Украине
Global Look Press

США остаются в дипломатическом процессе по урегулированию украинского кризиса и намерены закончить конфликт. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Америка остается в дипломатическом процессе. Ясно, что война в Иране привлекает сейчас больше всего внимания Америки и президента Соединенных Штатов. Но там есть приоритет и поддержка американского народа закончить и эту войну в Европе», — отметил он.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта, и Россия благодарна ему за это. Однако Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта прежде всего касается России и Украины. Тогда же российский лидер сказал, что военные действия на Украине близятся к своему завершению.

Также 9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была бы готова принять американскую делегацию для переговоров по Украине. До этого Трамп заявил, что будет готов направить переговорщиков в Москву, если это будет полезно для урегулирования конфликта.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио отметил, что разрешение конфликта застопорилось, но США готовы сыграть «любую роль» в этом процессе.

Ранее в Европе спрогнозировали давление США на Украину.

 
